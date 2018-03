Wojsko zrobi most zastępczy w październiku

Budowa mostu zastępczego ruszy w październiku. Na remont starego mostu miasto ma prawie 17 mln zł z środków rządowych, reszty szuka.

Podczas dzisiejszej sesji rada miasta podjęła m. in. uchwałę o zmianach w tegorocznym budżecie. Najważniejsza polegała na wpisaniu po stronie przychodów prawie 17 mln zł z rządowej rezerwy subwencji ogólnej na remont starego mostu. Przy okazji radni dopytywali prezydenta o stan przygotowań do tej ważnej, ale i skomplikowanej inwestycji. Między innymi o termin budowy przeprawy tymczasowej, która musi poprzedzić właściwy remont mostu.

Przypomnijmy, że most tymczasowy to konstrukcja podobna do znanego przed laty mostu Syreny w Warszawie (na zdjęciu).- Jeśli chodzi o sprawy projektów i wszelkich pozwoleń, zarówno jeśli chodzi o most tymczasowy jak i remont mostu, jesteśmy gotowi. W najbliższych tygodniach ogłosimy przetarg na przeprawę zastępczą. Po naszej stronie leży wykonanie dróg dojazdowych i przyczółków, wojsko położy sammost. Wojsko potwierdziło październikowy termin - mówił Janusz Kotowski.I uprzedzając pytania radnych, odniósł się do tego - nie pierwszego - terminu (wcześniej mówiło się o czerwcu i sierpniu).- Wiem, że powstał pewien szum informacyjny, nawet tu z urzędu wychodziły niepotwierdzone informacje - mówił prezydent. - Ja publicznie o terminie mówię po raz pierwszy i możecie mnie spokojnie z terminu październikowego rozliczać.Prezydent podkreślał także, że - dzięki przychylności wojska i rządu - na budowie przeprawy zastępczej uda się sporo zaoszczędzić.- Dzięki przychylności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego konstrukcja mostu zostanie nam za darmo użyczona z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych, wojsko też za darmo wykona wiele prac. Za samo wypożyczenie konstrukcji mostu musielibyśmy zapłacić, jak szacowaliśmy, 4 miliony złotych - tłumaczył Janusz Kotowski.